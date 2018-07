Musk streitet mit Taucher

Anzeige

Bangkok.Nach der Rettung des thailändischen Fußball-Teams hat sich ein Streit um ein Hilfsangebot von Star-Unternehmer Elon Musk entwickelt. Der US-Milliardär beschimpfte einen der britischen Taucher, der bei der Rettung aus einer Höhle dabei war, über Twitter als „Pädophilen“.

Musk hatte ein kleines U-Boot, das eine seiner Firmen entwickelt hat, für die Rettung nach Thailand bringen lassen. Die Helfer verzichteten jedoch darauf. Viele warfen Musk vor, nur an Eigenwerbung interessiert zu sein. Die zwölf Fußballer und ihr Trainer wurden dank einer spektakulären Rettungsaktion mit vielen Tauchern gerettet.

Taucher Vern Unsworth sagte im US-Nachrichtensender CNN, Musks Angebot sei „nur ein PR-Gag“ gewesen. Die steife Außenhülle des U-Boots sei mit rund 1,70 Metern zu lang gewesen, um Kurven und Hindernisse zu umfahren. „Es wäre nicht einmal 50 Meter weit in die Höhle reingekommen.“ Musk schimpfte über Twitter zurück, er habe „diesen britischen Typen, der als Ausländer in Thailand lebt“, in der Höhle nie gesehen. Dann nannte er ihn „pedo guy“, einen „pädophilen Kerl“. dpa