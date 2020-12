Nach den Bränden droht der Hungertod

Poconé.Verschreckt schaut der Jaguar aus dem Käfig. Die Tierärzte und Freiwilligen der „Jaguar Ecological Reserve“ haben das mehr als 80 Kilo schwere Raubtier betäubt, um es bergen und transportieren zu können. Der Jaguar verletzte sich bei den schlimmen Bränden in Brasiliens Pantanal an den Pfoten. In der Lodge in Poconé bekommt er Erste Hilfe.

„Früher hat die Familie Jaguare gejagt“, sagt Besitzer Eduardo Falcão. „Ich habe als Junge auch mitgemacht.“ Heute ist sie einer der Vorreiter beim Schutz, hat ihren Grund in ein Reservat umgewandelt und betreibt Tourismus. Doch statt Gästen den Lebensraum der Jaguare zu zeigen, sind die Falcões derzeit mit Tierrettung beschäftigt.

Den ersten Jaguar, den Eduardo, Sohn João, die Tierärzte und Freiwilligen der „Jaguar Ecological Reserve“ aus verbrannten Gebieten geholt hatten, haben sie bereits wieder in die freie Natur entlassen. Erfolgsgeschichten wie diese lassen die Helfer im Pantanal weitermachen. Denn sie sehen viele tote Jaguare, verendete Kaimane oder verkohlte Fische.

Nahrungsquellen zerstört

Das Feuer im Pantanal ist nach Monaten weitgehend unter Kontrolle, aber trotz Regenfällen halten einzelne Brände im größten Binnen-Feuchtgebiet der Welt an – und ziehen Tiere in Mitleidenschaft. Wenn sie nicht Opfer der Flammen werden, kann es sein, dass sie an Hunger sterben. Denn das Feuer hat einen großen Teil ihrer Nahrungsquellen zerstört. „Viele Tiere kehren zurück und haben nichts zu fressen“, sagt der Biologe Mahal Massavi vom Umweltprojekt „Bichos do Pantanal“.

Die Brände haben vielerorts nur braune Erde und Baumstümpfe zurückgelassen. Sie zerstörten nach jüngsten Daten der Bundesuniversität Rio de Janeiro bislang 30 Prozent – rund 43 500 Quadratkilometer – des Pantanal in den Bundesstaaten Mato Grosso und Mato Grosso do Sul. Das ist laut Fachzeitschrift „Nature“ mehr als das Doppelte der bei den Waldbränden in Kalifornien vernichteten Fläche. Das Pantanal, das sich von Brasilien auch auf die Nachbarländer Bolivien und Paraguay erstreckt, besteht aus einem verzweigten System von Flüssen und Seen. Es ist ein einzigartiges Natur- und Touristenparadies. Beheimatet sind dort die dichteste Jaguar-Population der Welt sowie Hunderte Vogelarten, darunter der bedrohte Hyazinth-Ara. Zahlen zu toten und verletzten Tiere in der Gegend liegen dem Biologen Massavi zufolge noch nicht vor. Erst in den kommenden Jahren dürften Universitäten und andere Einrichtungen Erhebungen dazu abschließen, was verloren ging.

Während die Falcãos die Arbeit Ende November einstellten, will die NGO „Bichos do Pantanal“ bis Anfang 2021 weitermachen. Der Regen spült die Asche von den Bränden in den Fluss, verschmutzt das Wasser. „Arten, die Sauerstoff benötigen, sind direkt betroffen“, sagt Biologe Massavi. „In der Folge wird es eine zweite Sterbewelle geben, vor allem von Fischen, was sich auf die Nahrungskette mehrerer anderer Tierarten im Pantanal auswirkt.“ dpa

