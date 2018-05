Nach den Unwettern kommt der Hochsommer mit bis zu 32 Grad

Anzeige

- Ein ungewöhnliches Wetterphänomen versetzte einen Lokführer in NORDRHEIN-WESTFALEN in Aufregung. Weil er Rauch in einem Tunnel bemerkt hatte, schlug er am Freitag Alarm. Der Grund für die fehlende Sicht stellte sich aber als ungefährlich heraus: Polizeiangaben zufolge hatte sich aufgrund der Wärme draußen und der feuchten Kälte im Tunnel Nebel gebildet.

- Im sächsischen VOGTLAND kämpfen derweil noch viele Menschen mit den Folgen eines heftiger Unwetters. Am Donnerstag wurden dort Straßen überspült und Keller liefen voll. Mit 150 Litern Regen pro Quadratmeter binnen zwölf Stunden war die Kurstadt Bad Elster der Ort mit der größten Niederschlagsmenge. Das örtliche Gesundheitsamt warnte am Freitag vor Infektionsrisiken im Überschwemmungsgebiet. Den Gesamtschaden schätzte der örtliche Landrat auf eine zweistellige Millionensumme.

- Aufräumen müssen auch die Bewohner einer Gemeinde in RHEINLAND-PFALZ. Wegen eines Unwetters war dort am Donnerstag zum dritten Mal binnen weniger Wochen ein Hang ins Rutschen geraten. Straßen waren zum Teil schlecht befahrbar und mussten von Schlamm befreit werden.

- In TSCHECHIEN traten nach starkem Regen ebenfalls einige Bäche über die Ufer, wie die Agentur CTK berichtete. Keller wurden überflutet und die Kanalisation beschädigt. Im Westen des Landes wurden in der Nacht zu Freitag mehrere Straßen überschwemmt. Meteorologen warnten vor weiteren Unwettern in den kommenden Tagen.

- Starke Niederschläge haben zur gleichen Zeit in BELGIEN Straßen unter Wasser gesetzt. Es sei auch zu zwei Erdrutschen gekommen, berichtete der belgische Sender RTBF. Der Zugverkehr zwischen Löwen und dem Brüsseler Flughafen war übereinstimmenden Medienberichten zufolge zeitweise gesperrt.

- Die WALDBRANDGEFAHR steigt unterdessen in mehreren Bundesländern Nord- und Ostdeutschlands. In vielen Regionen Brandenburgs und Niedersachsens wurde durch die andauernde Trockenheit bereits die höchste Warnstufe erreicht. Ähnlich sieht es in Schleswig-Holstein aus. Die vierte Stufe riefen die Behörden für einige Regionen Mecklenburg-Vorpommerns aus.

- Auch für die BAUERN bedeutet die Trockenheit Probleme. In Mecklenburg-Vorpommern gebe es bereits erste Schäden an den Pflanzen, sagte eine Sprecherin des Landesbauernverbandes. Betroffen seien vor allem Weizen, Gerste und Raps. Auch in Brandenburg und Schleswig-Holstein ist das Wetter für viele Bauern zu trocken.