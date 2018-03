Nach eisiger Kälte drohen glatte Straßen

Anzeige

Berlin.Die klirrende Kälte werden viele gestern auf dem Weg zur Arbeit gespürt haben: In der Nacht auf Mittwoch sind die Temperaturen noch tiefer gesunken als in den Minusrekord-Nächten zuvor. In Lübeck und im Erzgebirge etwa wurden minus 20 Grad erreicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In den Alpen lagen die Temperaturen zwischen minus 20 und minus 26 Grad. Auf der Zugspitze war es mit minus 24 Grad etwas milder als in der Nacht zuvor, als minus 30 Grad gemessen worden waren.

„Die Temperaturen lagen in der Nacht fast landesweit im strengen bis sehr strengen Frostbereich“, sagte ein DWD-Sprecher. In den Mittelgebirgen erreichten die Temperaturen Werte zwischen minus zehn und minus 18 Grad. Etwas milder war es entlang des Rheins bei Werten zwischen minus 9 Grad in Düsseldorf und minus 10 Grad in Wiesbaden.

Nun sind die Minusrekorde wohl erstmal vorbei, doch besonders im Süden und Westen könnte es für Fußgänger und Autofahrer in den kommenden Tagen ungemütlicher werden: Über den Südwesten schiebt sich ein Tiefdruckgebiet. Dort kann es vereinzelt regnen oder schneien – und auf den Straßen spiegelglatt werden.