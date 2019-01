Nach Fund von Leichenteilen in Darmstadt: Frau wurde getötet

Nach dem Fund von Leichenteilen in einer Darmstädter Wohnung steht fest, dass die Frau gewaltsam zu Tode gekommen ist. Das hat eine Obduktion ergeben, wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte. Der Lebensgefährte der 40 Jahre alten Frau wurde bereits am Vortag vorläufig festgenommen. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte, steht der 34 Jahre alte Mann unter dringendem Tatverdacht. Daher habe die Behörde gegen ihn Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags beantragt. Er lebte mit der Frau in der Wohnung.

Darmstadt.Noch am Freitag sollte der Mann einem Haftrichter in Darmstadt vorgeführt werden. Er selbst hatte die Polizei am Vortag über die Leichenteile in der Wohnung informiert, weiterführende Angaben habe er aber zunächst nicht gemacht, wie der Sprecher hinzufügte. Zur konkreten Todesursache gab es aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst keine Informationen von der Staatsanwaltschaft.

Für ein Motiv gibt es nach Angaben des Sprechers bisher keine Anhaltspunkte. Hinweise auf eine psychische Erkrankung des Mannes lägen bislang nicht vor. Am Donnerstag wurden die Leichenteile in einer Wohnung in Darmstadt-Eberstadt gefunden.

Die Kriminalpolizei nahm Vernehmungen vor und untersuchte die Wohnung, um Hinweise zur Todesursache zu erhalten. Außerdem stellten die Beamten auch Mülltonnen sicher. Erst nach einer rechtsmedizinischen Untersuchung stand zweifelsfrei fest, dass es sich um die sterblichen Überreste der 40 Jahre alten Bewohnerin der Wohnung handelt.

Wie eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage mitteilte, war das Paar bei der Behörde bekannt. So seien Beamte wiederholt wegen diverser Streitereien und Ruhestörungen der Beiden gerufen worden. Außerdem sei das Paar auch wegen Drogendelikten aufgefallen. Die Staatsanwaltschaft äußerten sich dazu nicht.