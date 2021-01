Nachbar im Verdacht

Rottenburg am Neckar.Ein 43-Jähriger soll seine Nachbarin im Landkreis Tübingen umgebracht haben. Der Mann sei am Samstag unter Mordverdacht in Untersuchungshaft gekommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Er soll die 66-Jährige beraubt und getötet haben. Der Tscheche lebe in einer anderen Wohnung im selben Haus in Rottenburg am Neckar als Betreuer einer pflegebedürftigen Seniorin.

„Schon in der Vergangenheit soll er von der Frau Geld verlangt und sie entsprechend bedrängt haben“, hieß es. Die Polizei habe den 43-Jährigen am Freitag festgenommen. Bislang habe sich der Verdächtige nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Einsatzkräfte hatten die Wohnung der 66-Jährigen am Freitag nach einem Hinweis überprüft und die Leiche gefunden. Eine Obduktion bestätigte, dass die Rentnerin einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen war. lsw

