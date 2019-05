Nachwuchswissenschaftler bei „Jugend forscht“ ausgezeichnet

Chemnitz/Kaiserslautern.Schwebendes Skateboard, bessere Krebsdiagnostik und Feinschliff an der Knochenschraube: Beim 54. Wettbewerb „Jugend forscht“ sind am Sonntag in Chemnitz die besten Nachwuchsforscher aus Deutschland ausgezeichnet worden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gratulierte den mehr als ein Dutzend Gewinnern. Die Forschungsergebnisse und Entdeckungen könnten dazu beitragen, dass wir die Welt ein Stück besser verstehen und vielleicht sogar in Zukunft ein wenig besser leben und arbeiten können, sagte er. Ausgezeichnet mit dem ersten Preis wurde auch die 17-jährige Tara Moghiseh aus Kaiserslautern (Bild). Sie forschte zum Einsatz künstlicher Intelligenz, um verschiedene Typen weißer Blutkörperchen – etwa von Leukämiekranken – automatisch zu erkennen. dpa (Bild: dpa)

