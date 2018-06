Nächste Dusche erst in sechs Monaten

Anzeige

Baikonur.Zum Abschied bleibt von Alexander Gerst ein Feuerschweif als Gruß am Firmament. Rasch verdichtet er sich zu einem kleiner werdenden Punkt am Himmel über der kasachischen Steppe. Nach zweieinhalb Jahren anstrengendem Training ist Deutschlands populärster Astronaut zur Internationalen Raumstation (ISS) gestartet. Mit einer Sojus-Rakete hob „Astro-Alex“ gestern vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur ab.

Zuvor genoss er noch einmal Alltägliches: „Eben aufgestanden und zum letzten Mal in 6 Monaten geduscht“, twittert er zunächst, später dann „Ziehen unsere Raumanzüge an und testen sie auf Lecks. Zum letzten Mal Schuhe tragen für 6 Monate... ;)“. Vor vier Jahren war „Astro-Alex“ schon einmal auf der ISS, als Bordingenieur. „Es ist einfacher, wenn man zum zweiten Mal fliegt, denn man hat die großen Unbekannten nicht“, sagt er. Man frage sich nicht mehr, wie das Leben da oben eigentlich ist.

Lieder zum Start ins All Vor seinem Flug ins Weltall hat Alexander Gerst eine Liste mit Liedern veröffentlicht, die eine Stunde vorm Start von der Crew über Funk gehört wurde. Die Auswahl geht auf Vorschläge von Twitter-Nutzern zurück: 1) Captain Future Theme (aus der TV-Zeichentrickserie „Captain Future“) 2) Castle in the Snow (The Avener) 3) Die Mensch-Maschine (Kraftwerk) 4) When You Go Forward (Triangle Sun) 5) Astronaut (Sido feat. Andreas Bourani) 6) Five Minutes (Her) 7) Heute hier, morgen dort (Hannes Wader) 8) Destiny (Zero 7) 9) Sunny Road (Emilíana Torrini)

Nach neun Minuten im Weltraum

Die Sonne brennt an diesem Junitag, schon am Vormittag ist es heiß, später allerdings ziehen dichte Wolken auf. Wer Glück hat, sieht auf dem Weg zum Startkomplex ein Kamel am Straßenrand dösen – so auch Gerst: „Beobachten desinteressierte Kamele am Wegesrand“, twittert er am Morgen wenige Stunden vor dem Start. Und: „Stimmung in der Crew ist super“. Beim Verlassen des Kosmonautenhotels strahlt „Astro-Alex“ und winkt in seinem blauen Overall in die Menge. Sehr glücklich wirkt er, nun, da es endlich wirklich losgeht. Seine zweite Reise zu den Sternen beginnt an der historischen Startrampe 1, von der aus Juri Gagarin 1961 als erster Mensch den Kosmos erkundete. Viel Lärm, Feuer und Rauch, dann befördert die Sojus-Rakete die Crew mit 26 Millionen PS ins All. Schon nach neun Minuten ist das Raumschiff im Weltraum – fast 28 000 Kilometer pro Stunden schnell. Aus gut zwei Kilometern Entfernung blicken die Familien der Raumfahrer, die Branchenprominenz und die Weltpresse auf die Rampe. Bei Esa-Chef Jan Wörner brechen sich vor dem Start die Emotionen Bahn. „Alex, weißt du, du könntest mein Sohn sein“, habe er Gerst am Dienstag noch gesagt. „Da war die Situation, dass ich sagte: „Junge, pass auf dich auf“, sagt Wörner der Deutschen Presse-Agentur.