Nasa beendet Mars-Mission

Washington/Pasadena.Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat die Mission des Forschungsfahrzeugs „Opportunity“ auf dem Mars offiziell für beendet erklärt, weil es seit Monaten kein Lebenszeichen mehr von dem Roboter gibt. Nasa-Experten erklärten am Mittwoch (Ortszeit) im Raumfahrtzentrum in Pasadena in Kalifornien, sie hätten trotz aller Bemühungen keine Signale mehr von dem Rover empfangen. Am 10. Juni hatte „Opportunity“ (auf Deutsch „Gelegenheit“) seine bislang letzte Nachricht geschickt. Danach überzog ein gigantischer Staubsturm den Planeten – der Roboter verstummte und war für das Kontrollzentrum nicht mehr zu erreichen.

Der Rover, also das Fahrzeug, war im Juli 2003 an Bord einer Trägerrakete vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida gestartet und rund ein halbes Jahr später, am 25. Januar 2004, auf dem Mars gelandet. Seitdem rollte der rund 185 Kilo schwere, sechsrädrige Roboter über den Mars. Eigentlich war seine Mission nur auf 90 Tage angelegt gewesen. Am Ende wurden es rund 15 Jahre – laut Nasa ein Rekord. Während seiner langen Erkundungsphase lieferte „Opportunity“ zahlreiche Erkenntnisse darüber, wie die Mars-Oberfläche beschaffen ist. Der Rover entdeckte dabei Mineralien, die darauf schließen lassen, dass es vor vielen Jahren Wasser auf dem Mars gegeben hat.

„Opportunity“ brauchte Sonnenenergie, um seine Batterien aufzuladen – der Sturm ließ fast keine Sonne durch. Deswegen versetzte sich der Rover in den Ruhemodus, aus dem er nicht mehr aufwachte. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.02.2019