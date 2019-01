Neckar für Schifffahrt teilweise gesperrt

Tauwasser und anhaltender Regen haben im Rhein-Neckar-Kreis zu Hochwasser geführt. In Heidelberg und Mannheim stiegen die Pegel von Neckar und Rhein. Zwischen Heilbronn und der Schleuse Feudenheim ist der Neckar seit Sonntagabend für die Schifffahrt gesperrt, teilte das Schifffahrtsamt Heidelberg mit. Die Sperrung werde voraussichtlich bis heute andauern. Auch im Raum Stuttgart sei der Neckar nicht befahrbar.

Der Pegel in Heidelberg lag gestern Mittag laut Stadt bei 3,90 Metern. Seit Sonntagabend seien mehrere Straßen gesperrt, teilte die Polizei mit. Im Bereich der Alten Brücke in Heidelberg wurde die B 37 überflutet und deshalb gesperrt. Buslinien wurden umgeleitet. Die Rheinschifffahrt ist laut dem Schifffahrtsamt Mannheim bisher nicht betroffen. Laut Hochwasserbüro Heidelberg hatte der Neckar in Mannheim gestern Morgen einen Stand von 4,50 Metern. Bis heute Vormittag werden etwa 5,50 Meter erwartet. Der Rheinpegel lag am Montagmorgen bei 3,25 Metern und soll auf etwa 5,40 Meter ansteigen.

In Bayern ist insbesondere die Region Franken betroffen. In der Nacht zu gestern traten laut Hochwassernachrichtendienst vor allem nördlich der Donau Gewässer über die Ufer. Flüsse in Thüringen und Sachsen schwollen an. beju/kako/dpa

