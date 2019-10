Neue Kampagne sucht Täterinnen

Den Haag.Mit einer neuen Kampagne ruft Europol die Bevölkerung zur Mithilfe beim Aufspüren der meistgesuchten Verbrecherinnen Europas auf. Von den 21 Personen der Most-Wanted-Kampagne sind in diesem Jahr 18 Frauen. „Verbrechen kennt kein Geschlecht“, heißt die Aktion der europäischen Polizeibehörde in Den Haag. Gesucht werden die Frauen wegen Verbrechen wie Mord, Menschenhandel oder Raub. Europol will mit der Kampagne ein Bewusstsein dafür schaffen, dass es Täterinnen gibt. „Frauen sind genau wie Männer in der Lage, schwere Verbrechen zu begehen“, so die Ermittler. In den vergangenen Jahrzehnten sei die Zahl krimineller Frauen gestiegen – wenn auch langsamer als die vergleichbare Zahl bei Männern. Seit drei Jahren läuft die Most-Wanted-Aktion von Europol. Bisher wurden 69 der Gesuchten festgenommen. dpa

