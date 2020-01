Neue Regeln gegen Sauftourismus

An der Playa de Palma wird der Alkohol-verkauf reglementiert. © dpa

Madrid.Der Sauftourismus, sagte vor einem Jahr die damalige Tourismusministerin der Balearen, Bel Busquets, sei ein vergleichsweise „kleines Problem“ mit „großem Medienecho“. Busquets ist heute keine Ministerin mehr. Ihr Nachfolger Iago Negueruela hat jetzt ein neues Regelwerk auf Mallorca und Ibiza vorgestellt. Das soll „Umstände beenden, die Unbehagen auslösen und das Bild des Reiseziels beeinträchtigen“. Die Verordnung, die im Laufe dieser Woche in Kraft tritt, gilt vorerst nur an der Playa de Palma/Arenal, in Magaluf und im West End von Sant Antoni de Portmany auf Ibiza.

Folgendes soll sich dort ändern: Läden, die Alkohol verkaufen, müssen von 21.30 bis 8 Uhr schließen. Die Happy hour und alle sonstigen Sonderangebote für den Alkoholkonsum in Kneipen werden verboten. Das schließt den sogenannten „Pub crawl“ ein: organisierte Kneipentouren mit Festpreis ohne Trinklimit. Zudem dürfen an den drei Stränden keine Partyboote mehr anlegen, Werbung für sie ist verboten, es werden keine neuen Lizenzen mehr vergeben.

Eine Sonderregel betrifft eine der Folgen hohen Alkoholkonsums: die Lust, von Balkonen zu springen, im besten Fall hinab ins Schwimmbecken, manchmal daneben, was hin und wieder zu Todesfällen geführt hat. Verboten war das schon immer. Jetzt müssen Balkonspringer, die sich nicht das Genick gebrochen haben, sofort des Hotels verwiesen werden, und zwar überall auf den Inseln.

