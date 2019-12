Neue Werke braucht die Bühne

Paris.Dass Opern- und Ballettaufführungen oft Themen behandeln, die die Gesellschaft vor 200 Jahren umtrieben, ist kein Zufall – sie passen zu der Zeit, in der diese Stücke, die heute Klassiker sind, geschrieben wurden. Wie lässt sich aber sicherstellen, dass weiterhin neue Werke auf die Bühne kommen? Und wie können sich zu diesem Ziel die europäischen Kulturinstitutionen miteinander vernetzen? Diese Fragen standen am Anfang der Gründung von Fedora, einer Plattform für die Kunstförderung und einer Art Ökosystem von Opern- und Balletthäusern, Festspielen, Fördervereinen, Sponsoren und dem Publikum.

In Mannheim studiert

„In Zeiten, in denen sich die öffentliche Hand mehr und mehr zurückzieht, geht es auch um neue Wege bei der Finanzierung“, sagt Edilia Gänz. Die 29-Jährige, selbst eine Liebhaberin von Oper, Theater und Ballett, wollte immer in diesem Bereich arbeiten, aber von einer wirtschaftlichen Seite aus. Deshalb studierte sie unter anderem in Mannheim Betriebswirtschaftslehre. Seit der Gründung von Fedora 2014 arbeitet sie als dessen Direktorin.

Inzwischen gehören 85 Opernhäuser in 21 Ländern zu dem Netzwerk. Die eigenständige gemeinnützige Organisation hat ihren Sitz im Palais Garnier, dem Gebäude der Alten Oper, in Paris. Hier begann die Deutsche einst als Praktikantin, unter anderem betraut mit einer Befragung von Opern- und Balletthäusern, aus der hervorging, dass großer Bedarf bei der Förderung neuer Werke bestand. Also wurde unter der Leitung von Jérôme-François Zieseniss, dem Präsidenten von Fedora, ein Wettbewerb geschaffen, der Ideen für neue Produktionen von Opernhäusern, Ballettkompanien, Festspielen oder Produktionsfirmen fördert.

Publikum kann auch abstimmen

Als Geldgeber finanzieren das Versicherungsunternehmen Generali und das Schmuckhaus Van Cleef & Arpels jeweils einen Preis für eine Opern- und eine Ballettkoproduktion mit jährlich 150 000 beziehungsweise 100 000 Euro. In der Jury sitzen Mitglieder des Berufsverbandes von Opernhäusern, Opera Europe. Seit fünf Jahren wurden insgesamt 1,3 Millionen Euro in 13 neue Werke investiert. Gesehen haben sie rund eine halbe Million Zuschauer im Rahmen von über 400 Aufführungen an 64 Opernhäusern.

Inzwischen darf auch das Publikum im Internet über seine Favoriten abstimmen, erklärt Gänz – über ein Konzept, nicht über das fertige Werk: „Damit wird transparent, wie viele Schritte es bei der Schaffung einer Oper oder eines Balletts braucht, bis das Projekt schließlich auf die Bühne gelangt.“

Seit 2017 subventioniert die EU-Kommission Fedora. Das ermöglichte die Schaffung von zwei neuen Preisen, die mit jeweils 50 000 Euro zum einen digitale Innovationen im Opern- und Ballettbereich, zum anderen soziale Projekte, die Schulklassen mit einbeziehen, fördern.

„Aus Interesse“, wie sie sagt, liest Gänz alle Bewerbungen. „Faszinierend“ sei es zu sehen, wie verankert die Neu-Kreationen in der heutigen Zeit seien: „Am häufigsten drehen sie sich um Migration, Digitalisierung, Frauen- und Umweltrechte.“ Und so sehr auch sie selbst die Klassiker liebe, ob von Mozart oder von Verdi – neue Werke auf der Bühne, die aktuelle Fragestellungen behandeln, seien unverzichtbar für die Lebendigkeit von Oper und Ballett.

