Neuer König übernimmt

Tengku Abdullah (l.) und seine Frau Tunku Azizah Aminah Maimunah. © dpa

Kuala Lumpur.Malaysias neuer König Tengku Abdullah hat gestern offiziell das Amt übernommen. Der 59-jährige, bislang Sultan des Bundesstaats Pahang, legte im Nationalpalast der Hauptstadt Kuala Lumpur den Eid auf die Verfassung ab. Der bisherige König Muhammad V. (49) war zu Jahresbeginn überraschend zurückgetreten – vermutlich wegen der Hochzeit mit einem russischen Model, einer ehemaligen „Miss Moskau“. Offiziell bestätigt wurde die Vermählung jedoch nie.

Abdullah wird das 32-Millionen-Einwohner-Land in Südostasien nun fünf Jahre lang als König regieren. 2024 ist dann ein anderer Sultan an der Reihe. So ist das in Malaysia alle fünf Jahre üblich. Abdullah ist gläubiger Muslim und in zweiter Ehe verheiratet. Er hat neun Kinder. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.02.2019