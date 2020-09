Neuer Rekord bei Kokain-Konsum

Berlin.Immer mehr Menschen in Deutschland werden durch Konsum, Besitz und Verbreitung von Rauschgift straffällig. 2019 ist die Zahl der erfassten Drogendelikte bereits zum neunten Mal in Folge gestiegen. Sorgen bereitet vor allem der wachsende Gebrauch von Kokain. Das geht aus dem aktuellen Lagebild des Bundeskriminalamts (BKA) zum Drogengeschehen hervor, das am Dienstag von BKA-Chef Holger Münch und der Drogenbeauftragten der Bundesregierung, Daniela Ludwig (CSU), in Berlin vorgestellt wurde.

Wer ist im Visier der Ermittler?

Drogendelikte sind eine Männerdomäne. Nur 13 Prozent der Tatverdächtigen sind weiblich. Der Anteil der Nichtdeutschen liegt insgesamt bei 27 Prozent. Dabei dominieren türkische Staatsangehörige, gefolgt von Polen und Syrern. Insgesamt wurden 2019 rund 284 000 Tatverdächtige im Zusammenhang mit Rauschgiftdelikten ermittelt. Das ist ein Anstieg um drei Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bei den registrierten Delikten gab es einen Zuwachs von 2,6 Prozent. Und das bei nahezu konstantem Kontrollniveau, wie Münch versicherte.

Welche Drogen werden konsumiert?

Von Kokain, Heroin und Amphetaminen bis zu den Neuen Psychoaktiven Stoffen (NPS) und Cannabis werden alle Drogen in Deutschland gehandelt und konsumiert. Die meisten davon sind illegal. Beim Besitz von Kleinstmengen an Cannabis können Strafverfahren eingeleitet werden. In den einzelnen Bundesländern ist das unterschiedlich geregelt. NPS sind Rauschmittel, die mitunter sogar legal bezogen werden können. Dabei handelt es sich zum Beispiel um als Kräutermischungen, Badesalze oder Reinigungsmittel getarnte Drogen.

Welche Trends gibt es?

Noch nie gab es so viele Delikte im Zusammenhang mit Kokain, das zu den gefährlichsten Drogen mit hohem Abhängigkeitspotenzial zählt. 2019 wurden 20 107 Fälle registriert. Das ist ein Anstieg um 12, 2 Prozent. Nach Angaben von Münch haben die zuständigen Behörden im Vorjahr zehn Tonnen Kokain sichergestellt – ebenfalls ein neuer Rekord. Die Deliktzahlen in Verbindung mit Cannabis, Heroin, Amphetaminen und Ecstasy haben sich in einer Größenordnung zwischen drei und 1,5 Prozent erhöht. Bei Chrystal Meth, einem synthetischen Aufputschmittel, gab es dagegen einen Rückgang um 3,9 Prozent.

Wie sind die Vertriebswege?

Zum großen Teil gelangen illegale Drogen auf dem Seeweg nach Deutschland. So wurden 2019 allein bei der Routinekontrolle eines Container-Schiffes aus Uruguay im Hamburger Hafen 4,5 Tonnen Kokain entdeckt. Geschätzter Verkaufswert: eine Milliarde Euro. Nach BKA-Erkenntnissen hat sich auch das Internet als feste Handelsplattform etabliert. Zugleich werden synthetische Drogen offenbar zunehmend in Deutschland hergestellt. 2019 konnten insgesamt 31 illegale Labore ausgehoben werden. Laut BKA hat auch die Corona-Krise mit ihren Verkehrsbeschränkungen keine Nachschubprobleme verursacht. „Eine Knappheit ist nicht eingetreten“, sagte Münch.

Gibt es Schwerpunkte?

2019 wurden bundesweit 31 illegale Labors zur Herstellung synthetischer Drogen ausgehoben. Das entsprach einem Anstieg von rund 63 Prozent. Deutschland – und insbesondere Nordrhein-Westfalen (NRW) – kommt laut BKA zudem eine bedeutende Funktion als Zwischenlager und Transitstaat für Chemikalien zu, die zur Rauschgiftherstellung in den Niederlanden bestimmt sind. NRW wird von den Betreibern niederländischer Drogenlabors häufig auch als Müllkippe missbraucht.

Wie lauten die Konsequenzen?

Die Drogenbeauftragte Ludwig sprach sich für eine enge Verzahnung von Strafverfolgung und Präventionsarbeit aus. Als Erfolg wertete sie den Rückgang beim Konsum von Chrystal Meth. In der Vergangenheit war diese Problematik zum Beispiel an vielen Schulen thematisiert worden. Genauso müsse laut Ludwig nun auch bei der Bekämpfung des Kokain-Konsums verfahren werden. Forderungen nach einer Legalisierung von Cannabis lehnte Münch ab. Aus Bundesländern, die hier einen liberalen Kurs verfolgten, sei ihm kein Rückgang der Konsumentenzahlen bekannt. (mit dpa)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.09.2020