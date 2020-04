Neuer Schicksalsschlag für Kennedy-Clan

Maeve Kennedy Townsend McKean (re.) 2002 neben ihrer Mutter Kathleen. © Dpa

Annapolis.Fast eine Woche nach dem Kanu-Unfall von Angehörigen des Kennedy-Clans herrscht traurige Gewissheit: Die Enkelin des US-Senators Robert F. Kennedy und ihr achtjähriger Sohn sind tot. Am Mittwoch fanden Taucher den Jungen, von dem seit Donnerstag vergangener Woche jede Spur fehlte. Entdeckt wurde sein lebloser Körper in einer Bucht im US-Bundesstaat Maryland mehrere Meter unter Wasser, rund 600 Meter entfernt von der Stelle, wo am Montag bereits die Leiche seiner Mutter Maeve Kennedy Townsend McKean gefunden wurde. Das teilte die zuständige Polizeistelle am Mittwoch mit.

Die Lage war seit Tagen hoffnungslos. Gideon und Maeve Kennedy Townsend McKean waren mit einem Kanu rausgefahren, um einen Ball zu holen, der beim Spielen im Garten in die Bucht gefallen war. Sie kehrten nicht zurück. Nach der Bergung des leeren Kanus durch die Küstenwache galten die beiden als tot.

Vater und Ehemann David McKean änderte daraufhin sein Profilfoto auf Facebook: Eine strahlende fünfköpfige Familie blickt in die Kamera. Liebevoll beschreibt McKean seine Frau und seinen ältesten Sohn in einem Eintrag, in dem er über das Unglück berichtet. „Man konnte Maeves Lachen einen Block entfernt hören – und sie lachte viel. Sie war magisch.“ Mit Blick auf Gideon habe er sich immer Sorgen gemacht, dass er „zu perfekt war, um auf dieser Welt zu existieren“. Zurück bleiben auch die siebenjährige Tochter Gabriella und der zweieinhalb Jahre alte Sohn Toby. dpa

