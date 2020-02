Neues Amt an der Charité

Heidelberg/Berlin.Die ehemalige Kaufmännische Direktorin des Heidelberger Universitätsklinikums, Irmtraud Gürkan (Bild), ist in den Aufsichtsrat der Berliner Charité berufen worden. Sie ist eine von fünf neuen externen Sachverständigen, die nach einer Novellierung des Berliner Universitätsmedizingesetzes in den neu gebildeten Aufsichtsrat gewählt wurden. Neben Gürkan gehört auch Michael Baumann, Mediziner und Professor an der Technischen Universität Dresden, Vorstandsvorsitzender und Wissenschaftlicher Stiftungsvorstand des Deutschen Krebsforschungszentrums in Heidelberg, dem Gremium neu an.

Der Aufsichtsrat berät den Vorstand und überwacht besonders die Recht- und Zweckmäßigkeit sowie die Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung, wie es in einer Pressemitteilung der Berliner Senatskanzlei heißt. Irmtraud Gürkan war von 2003 bis 2019 Kaufmännische Direktorin des Uniklinikums Heidelberg und trat im vergangenen Sommer infolge des Skandals um einen vermeintlich marktreifen Bluttest zur Diagnose von Brustkrebs von ihrem Amt zurück. bjz (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.02.2020