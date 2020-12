Neues Archiv fast fertig

Köln.Rund elf Jahre nach dem Einsturz des Historischen Archivs in Köln ist der Neubau am Eifelwall weitgehend fertiggestellt. Das Gebäude wird das Historische Archiv und das Rheinische Bildarchiv beherbergen, hieß es am Sonntag von der Stadtverwaltung. Auf einer Fläche von etwa 22 600 Quadratmetern stehen dem Stadtarchiv rund 50 Regalkilometer zur Verfügung. Ab dem kommenden Frühjahr soll das Gebäude technisch genutzt werden können, der genaue Bezugstermin steht noch nicht fest.

„Planerisch wie baulich wurde hier Großartiges realisiert. Entstanden ist Europas modernstes kommunales Archiv mit einer Gebäudetechnik, wie sie so noch nie entwickelt und verbaut wurde“, sagte Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos). Der Neubau wurde nötig, weil das Historische Archiv der Stadt Köln am 3. März 2009 eingestürzt war. Ursache waren unsachgemäße Tiefbauarbeiten bei der Kölner Nord-Süd-Stadtbahn. Durch die Wucht des Einsturzes brachen auch zwei angrenzende Häuser zusammen: Zwei Bewohner kamen ums Leben. epd

