Neues Buch über die First Lady

Washington.First Lady Melania Trump soll einem neuen Buch zufolge nach dem Wahlsieg ihres Ehemannes ihren Ehevertrag mit US-Präsident Donald Trump neu verhandelt haben. Dabei sei es um den gemeinsamen Sohn Barron gegangen, geht aus Auszügen eines Buches über Melania Trump (50) hervor, über die die „Washington Post“ vor der geplanten Veröffentlichung in den USA am Dienstag berichtete.

„Sie wollte einen schriftlichen Nachweis dafür, dass Barron in Bezug auf finanzielle Möglichkeiten und Erbschaft den drei ältesten Kindern von Trump eher gleichgestellt sein würde.“ Das Buch der Autorin Mary Jordan – einer mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Reporterin der „Washington Post“ – soll in den USA unter dem Titel „The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump“ (in etwa: Die Kunst ihres Deals: Die unerzählte Geschichte von Melania Trump) erscheinen. Der Titel spielt auf das Buch „The Art of the Deal“ von 1987 von Donald Trump an, damals noch Immobilienmogul. Auch mehr als drei Jahre nach Beginn von Donald Trumps Amtszeit als Präsident ist Melania Trump als Person weitgehend ein Rätsel geblieben. Sie ist viel weniger präsent als ihre Vorgängerin Michelle Obama. Buchautorin Jordan schreibt über Melania Trump auf Twitter: „Sie hat eine unglaubliche Lebensgeschichte.“

Melania Trump habe als Begründung für ihren verspäteten Einzug ins Weiße Haus nach Donald Trumps Vereidigung im Januar 2017 angeführt, dass sie das Schuljahr des damals zehnjährigen Sohnes Barron in New York nicht unterbrechen wolle, berichtete die „Washington Post“. Das sei nicht falsch gewesen, es sei aber auch um ein Druckmittel zur Neuverhandlung des Ehevertrages gegangen. Zunächst in New York zu bleiben, habe – einer konservativen Schätzung der dortigen Polizei zufolge – 125 000 US-Dollar pro Tag angesichts der nötigen Sicherheitsvorkehrungen für Melania und Barron gekostet. dpa

