Neues Leben auf Ellinikon

Athen.Fast zwei Jahrzehnte lang wurde geplant und gestritten. Jetzt wird gebaggert: Am Freitagmorgen gab der griechische Premierminister Kyriakos Mitsotakis in Athen den Startschuss für die lange erwartete Umgestaltung des früheren Flughafengeländes Ellinikon. Auf einer Fläche von 6,2 Quadratkilometern sollen hier Hotels, Wohnungen, Einkaufszentren, Freizeitanlagen, ein Spielkasino und der größte Park der griechischen Hauptstadt entstehen. Mit einem Investitionsvolumen von acht Milliarden Euro ist Ellinikon das größte urbane Entwicklungsprojekt Europas.

„Heute ist ein historischer Tag“, sagte Mitsotakis, als er am Freitagmorgen die Baustelle besichtigte. Im Hintergrund warteten drei große Bagger vor einem abbruchreifen Gebäude des 2001 stillgelegten Flughafens. „Dieses Projekt symbolisiert das neue Griechenland, wie wir es uns alle vorstellen“, sagte Mitsotakis.

Für das Land ist das Vorhaben tatsächlich von großer symbolischer, aber auch ökonomischer Bedeutung. Der Baubeginn soll signalisieren: Griechenland lässt die zehnjährige Finanzkrise hinter sich. Während des Baus sollen hier 10 000 Menschen Beschäftigung finden. Nach der Fertigstellung werden in Ellinikon 80 000 neue Arbeitsplätze entstehen. „Dies ist ein langfristig angelegtes Vorhaben“, sagte der Premier und zitierte den chinesischen Philosophen Konfuzius: „Auch der weiteste Weg beginnt mit einem ersten Schritt.“ Dann traten die Abbruchbagger in Aktion.

Ehemalige Olympia-Arenen

Die Arbeiten beginnen mit dem Abriss von insgesamt 970 Gebäuden auf dem ehemaligen Flughafengelände. 19 Jahre lang war der Geisterflughafen ein Symbol des politischen Stillstands in Griechenland. Während der Olympischen Spiele 2004 erwachten Teile des Geländes kurz zu neuem Leben: Kanuten kämpften beispielsweise in einem künstlich angelegten Wildwasser um Medaillen, in einem ehemaligen Flugzeughangar wurde Basketball gespielt. Dann kehrte wieder Ruhe ein. Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2015 diente das leerstehende Terminal als Notunterkunft für Tausende Schutzsuchende aus Syrien und Afghanistan.

Ursprünglich war geplant, das Gelände in einen Park zu verwandeln. Aber in der Schuldenkrise wuchs der Druck der internationalen Gläubiger, das Areal kommerziell zu nutzen. Die Privatisierung des ehemaligen Flughafengeländes gehörte zu den Auflagen, die Griechenland im Gegenzug zu den Hilfskrediten umsetzen musste. Im Frühjahr 2014 bekam ein Investoren-Konsortium unter Führung des griechischen Immobilienentwicklers Lamda Development den Zuschlag. Das von 2015 bis 2019 regierende Linksbündnis Syriza verschleppte das Projekt aber immer wieder. Der seit einem Jahr regierende konservative Premier Mitsotakis hat Ellinikon zu einer seiner Prioritäten erklärt.

915 Millionen Euro lässt sich Lamda die auf 99 Jahre befristete Pacht des Geländes kosten. Mehr als sieben Milliarden sollen verbaut werden. Ellinikon ist eine Lage, wie sie keine andere europäische Metropole zu bieten hat: 620 Hektar Land, eine Fläche von der dreifachen Größe des Fürstentums Monaco, direkt an der Küste des Saronischen Golfs.

Lamda-Chef Odysseas Athanasiou erwartet, dass Ellinikon etwa eine Million zusätzliche Touristen pro Jahr anziehen und 1,5 Prozent zum griechischen Bruttoinlandsprodukt beitragen wird. Gar nicht zu quantifizieren ist die Anziehungskraft des Projekts auf internationale Investoren, meint Athanasiou: „Ellinikon wird einen größeren positiven Effekt für die griechische Wirtschaft haben als jede andere Investition bisher.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 04.07.2020