Neues Paket explodiert

Austin.Im US-Staat Texas ist gestern eine fünfte Bombe binnen weniger Wochen detoniert. Im Kurierunternehmen FedEx in der Klein-stadt Schertz explodierte um 0.25 Uhr Ortszeit ein Paket auf einem Förderband, berichtete die Polizei. Lokale Medien zitierten Ermittler, wonach dieses Paket in Austin aufgegeben und an einen Adressaten in Austin unterwegs war. Die Großstadt liegt gut eine Autostunde von Schertz entfernt. Dort waren in einer Bombenserie seit Beginn des Monats zwei Menschen getötet und vier verletzt worden. Für Hinweise sind insgesamt 115 000 Dollar Belohnung ausgesetzt.

„Wir untersuchen den Vorfall im Zusammenhang mit unserer laufenden Untersuchung“, sagte FBI-Sprecherin Michelle Lee der Zeitung „Austin American-Statesman“. TV-Sender berichteten unter Berufung auf Ermittler, das Paket in Schertz habe Nägel und kleine Metallteile enthalten. Bei der Explosion sei ein Mensch leicht verletzt worden. In der Halle waren 75 Menschen. dpa