New Yorker ohne Strom

New York.Drei Tage nach dem Durchzug von Sturm „Isaias“ über den Nordosten der USA waren am Freitag immer noch Hunderttausende Haushalte ohne Strom. Allein in der Region New York meldete der Versorger Coned mehr als 120 000 betroffene Kunden. Die allermeisten davon würden bis Sonntag wieder ans Netz angeschlossen, hieß es. Am frühen Freitagmorgen (Ortszeit) war es zudem wegen eines Defekts im Übermittlungsnetz zu einem Ausfall in Manhattan gekommen.

Die Daten-Webseite PowerOutage.us registrierte im gesamten Nordosten mehr als 1,2 Millionen betroffene Haushalte. „Isaias“ war glimpflich verlaufen, hatte aber viele Bäume umgestürzt. In den USA verlaufen Stromleitungen überirdisch und sind deshalb störungsanfälliger. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 08.08.2020