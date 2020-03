Nicht gleich in die Praxis rennen

Berlin.Husten und ein bisschen Fieber, und das in Zeiten von Covid-19 - da gehe ich doch lieber direkt zum Arzt. Viele Menschen suchen derzeit aus Sorge vor dem neuen Coronavirus ihren Hausarzt mit Symptomen auf, die sie sonst daheim auskuriert hätten. Bei so manchem Hausarzt sorgt das für übervolle Wartezimmer – die im Zweifelsfall erst recht eine Brutstätte für Ansteckungen sein können, nicht nur für das neue Virus Sars-CoV-2. Was tun?

„Erst mal anrufen und nicht direkt in die Praxis rennen“, sagt der Sprecher des Deutschen Hausärzteverbands, Christian Schmuck. „Denn wenn man nun wirklich daran erkrankt sein sollte, dann muss man das ja nicht unbedingt in ein voll besetztes Wartezimmer mit ohnehin schon geschwächten Immunsystemen reintragen.“ Derzeit stehe bei den Hausärzten nicht Covid-19 selbst, sondern der Beratungsaufwand für verunsicherte Menschen im Vordergrund.

„Wir werden derzeit bombardiert mit Telefonanfragen und Patienten, die wegen Beschwerden vorstellig werden“, sagt der Vorsitzende des Mediverbundes, der Allgemeinmediziner Werner Baumgärtner in Stuttgart. Auch beim Kölner Hausarzt Andreas Koch gibt es zeitweise eine lange Schlange. Er hat eine schnelle Methode gefunden, um mögliche Sars-CoV-2-Infizierte von sonstigen Patienten fernzuhalten. Alle regulären Termine habe er gestrichen und sich morgens vor die Tür gestellt, um jeden Wartenden einzeln abzufragen. „Im Moment ist meine Hauptarbeit zu reden. Kommunikation.“

Heinsberger Mediziner warnen

Eine Alternative zum Anruf beim Hausarzt ist, sich mit Fragen zu einer möglichen Infektion an die bundesweite Rufnummer 116 117 des kassenärztlichen Notdienstes zu wenden. Allerdings war diese Nummer in den vergangenen Tagen zeitweise überlastet. Auch bei Rettungsdiensten mehren sich die Anrufe. Die Berliner Feuerwehr appellierte via Twitter bereits, Nachfragen zum Coronavirus nicht über den Notruf 112 laufen zu lassen. Wie in Berlin wurden vielerorts regionale Nummern für Fragen eingerichtet, umfassende Informationen bieten zudem das Robert Koch-Institut und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung auf ihren Internetseiten.

Ärzte aus dem besonders betroffenen Kreis Heinsberg warnen bereits vor den Folgen des Coronavirus für die gesundheitliche Versorgung. Die „medizinische Situation im Kreis Heinsberg eskaliert und nimmt bedrohliche Ausmaße an“, heißt es in dem Brief an die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein, der am Dienstag bekannt wurde. Ein Zusammenbruch der medizinischen Versorgung an der Basis und in den Krankenhäusern sei nicht mehr auszuschließen. „Wir brauchen dringend Hilfe (...)“, hieß es. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.03.2020