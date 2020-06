„Nie da gewesene Dimension von Gewalt“

Stuttgart.Nur noch wenig erinnert am Sonntag zur Mittagszeit auf der Stuttgarter Einkaufsmeile an die bürgerkriegsähnlichen Szenen der vorangegangenen Nacht. Sperrholzplatten verschließen notdürftig die Fronten von ein paar Handy- und Schuhläden. In der Fußgängerzone liegt ein aus seiner massiven Bodenverankerung herausgerissener Abfalleimer aus Edelmetall. Die Stuttgarter Müllabfuhr hat da bereits wieder ihren legendären Ruf bestätigt und die Verwüstungen bis auf ein paar Scherbenhäufchen auf dem Pflaster beseitigt.

Mehrere Hundert junge Leute waren Stunden zuvor durch die Fußgängerzonen gezogen, hatten mit Pflastersteinen Schaufenster zertrümmert, Polizeiautos mit Stühlen und Eisenstangen attackiert und sogar Läden geplündert. Handyvideos von Privatleuten zeigen, wie ein Mann mit Anlauf einen Polizisten von hinten anspringt und mit den Füßen traktiert. „Das ist eine nie dagewesene Dimension von Gewalt“, sagt Stuttgarts Polizeipräsident Franz Lutz am Nachmittag.

19 Beamte verletzt

Lutz und sein Vize Thomas Berger als Einsatzleiter ziehen am Sonntag im Rathaus eine Bilanz des Schreckens. An 40 Läden gab es Sachschäden, neun davon wurden – laut Berger in verschiedenen Stufen – geplündert. Da seien weitere Ermittlungen notwendig. 19 Polizisten wurden verletzt, meist trugen sie Prellungen und Schürfungen davon, einer musste mit einer Handverletzung ins Krankenhaus.

Der von hinten angegangene Kollege sei ohne körperliche Schäden geblieben, die seelische Dimension einer solchen Attacke stehe auf einem anderen Blatt. Zu 24 vorläufigen Festnahmen kam es in der Nacht, sieben sollten noch am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Einen politischen Hintergrund für die Eskalation der Gewalt schließt Lutz aus. Er beschreibt eine eher spontane Entwicklung, für die die Polizei nicht ausreichend gerüstet war, obwohl sie nach den Erfahrungen mit einer steigenden Aggressivität der Partyszene in den letzten Wochen schon für diese Samstagnacht die Zahl der Beamten in der Stuttgarter Innenstadt auf 200 verdoppelt hatte.

Der Auslöser war demnach kurz vor Mitternacht die Kontrolle eines 17-Jährigen wegen eines offenkundigen Drogendelikts am Eckensee zwischen Staatstheater, Landtag und Neuem Schloss. Nach Bergers Darstellung solidarisierten sich sofort zwischen 200 und 300 der Feiernden. Sie hätten die Polizisten „massiv mit Flaschen und Steinen beworfen“.

Die Auseinandersetzungen verlagerten sich schnell auf den benachbarten Schlossplatz, wo die Menge auf 500 Menschen anwuchs. Sogar ein Sanitätsteam wurde bei der Behandlung eines Verletzten attackiert. „Wir haben es nicht geschafft, die Lage gleich unter Kontrolle zu bekommen“, räumt Berger ein. Die Menge teilte sich in Kleingruppen auf, die teils vermummt durch die Straßen zogen, Pflastersteine ausgruben, um Schaufenster zu attackieren und Jagd auf Einsatzfahrzeuge zu machen. Die Polizei benötigte Verstärkung aus dem Umland.

Lutz zeichnet ein erschreckendes Bild, auf das sich seine Beamten in den letzten Wochen einstellen mussten: „Die Partyszene betrinkt sich in der Öffentlichkeit und inszeniert sich in den sozialen Medien. Dazu gehört aggressives Tun gegen die Polizei und andere Einsatzkräfte.“ Schon vor vier Wochen habe man den Kleinen Schlossplatz unter massivem Einsatz von Kräften geräumt, weil sich die Gäste äußerst aggressiv verhalten hätten. Aber mit einer Eskalation wie an diesem Wochenende habe niemand gerechnet.

Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) beschreibt das Phänomen so: „Ein Grund wird Alkohol sein, ein anderer die Sucht, in sozialen Medien mit Filmchen zu kommen.“ Es sei ausgetestet worden, was man tun darf, vor allem, ob man die Polizei herabwürdigen darf. Aber nichts liefere eine Rechtfertigung für solche Gewaltexzesse.

Weitere Krawalle befürchtet

Schnell kursieren die üblichen Erklärungsmuster. Die AfD-Landtagsabgeordneten Christina Baum und Emil Sänze wollen aus Videoaufnahmen erkannt haben, dass „viele Migranten an den Ausschreitungen beteiligt waren“. Die grün-schwarze Regierung habe die Gewaltbereitschaft der linksextremistischen Antifa heruntergespielt.

Berger beschreibt die Täter als Mix mit über den Globus verteilten Herkunftsländern. Die Hälfte der 24 Festgenommenen habe die deutsche Staatsbürgerschaft, die andere Hälfte stamme aus unterschiedlichen Ländern. Das lasse sich nicht auf die Flüchtlingsszene reduzieren. Mindestens 7 der 24 vorläufig Festgenommenen sollten dem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Stuttgarter Polizei befürchtet weitere Exzesse in den nächsten Wochen. Lutz kündigt an, die Zahl der Einsatzkräfte deutlich zu erhöhen. Der Polizeipräsident zieht eine „klare rote Linie bei der Gewalt gegen Menschen“. Die Polizei tue alles, damit sich das Geschehene nicht wiederhole.

© Mannheimer Morgen, Montag, 22.06.2020