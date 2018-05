Niederländisches Königspaar in Luxemburg zu Gast

Anzeige

Bei dem Besuch bis Freitag geht es auch um Wirtschaftsbeziehungen, Hightech-Forschung und um die Familiengeschichte des Hauses Nassau, die die Niederlande und Luxemburg verbindet. Zu den Nassau-Dynastien Oranien-Nassau und Nassau-Weilburg werden Willem-Alexander und Henri am Donnerstag im Schloss Vianden eine Ausstellung eröffnen.

Das Königspaar wird auch in der Universität in Esch-sur-Alzette, in der Philharmonie Luxemburg und in der Handelskammer Station machen. Kurz vor der Abreise ist noch ein Treffen mit der niederländischen Gemeinschaft in Luxemburg geplant: Im Großherzogtum leben rund 4250 Niederländer.