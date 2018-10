Niedlichkeit – Vorteil und Nachteil zugleich

Dresden.Putzig, flink und hilfsbedürftig: Eichhörnchen sind zweifellos Sympathieträger. Wo immer die kleinen Nager auftauchen, wird ihnen Aufmerksamkeit zuteil. „Eichhörnchen haben einen großen Niedlichkeitsfaktor. Das ist ein Vorteil, aber auch ein Handicap für die Tiere“, erklärt Expertin Jaqueline Gräfe. Denn wenn sie als Junge oder verletzt gefunden werden, wolle jeder sie pflegen und mitnehmen: „Das kann ihnen zum Verhängnis werden“, sagt die 50-Jährige. Die potenziellen Risiken: Meist würden sie nicht richtig gewärmt und falsch gefüttert. Manchmal sei es auch zuviel des Guten: „Wenn ein Eichhörnchen unterkühlt ist und dann mit Nahrung vollgestopft wird, kann der Kreislauf kollabieren und das Eichhörnchen sterben.“

Jaqueline Gräfe aus Dresden gehört zu einem bundesweiten Netzwerk von Tierfreunden, die sich unter dem Dach des Vereins „Eichhörnchen-Notruf“ um die Nager kümmern. Sie selbst nennen sich Päppler, denn in erster Linie müssen die Tiere aufgepäppelt werden. Aber auch Verletzungen und Krankheiten sind keine Ausnahme. Ein Hörnchen kann so ziemlich jede Krankheit haben wie der Mensch. Gräfe berichtet von Tieren mit Lungenentzündung und Madenbefall, von gebrochenen Gliedmaßen und Löchern im Rückgrat – verursacht von Krähen oder Katzen. Manchmal muss sie ihre Pfleglinge einschläfern lassen. Doch nur selten verliert sie den Überlebenskampf. „85 bis 90 Prozent meiner Hörnchen kommen durch“, sagt sie nicht ohne Stolz.

Klammern sich an Hose fest

Gräfe sitzt nicht nur regelmäßig am Notruf-Telefon, sondern päppelt Eichhörnchen in ihrer Wohnung auf und wildert sie später aus. Die Tiere bleiben bis dahin etwa zwölf Wochen bei ihr. Derzeit warten Willy und Peter auf ihre Auswilderung. Die beiden turnen munter in einer Voliere. Namensgeber der Tiere sind oft jene Leute, die sie in der Natur gefunden haben und dann bei Gräfes abgeben. Manchmal kommen die Eichhörnchen von sich aus. Jaqueline Gräfe nennt diese Sorte „Hinterherlauf-Hörnchen“: „Wenn ein Hörnchen seine Mutter verloren hat, dann läuft es Spaziergängern hinterher und klammert sich an der Hose fest. Als würde es sagen wollen: „Hilf’ mir. Ich komme hier ohne dich nicht mehr weiter.“ Das sei ein Zeichen von Verzweiflung und in keinem Fall Tollwut.

Päppeln ist Ehrenamt, aber im Grunde ein Vollzeitjob. Das sieht auch die Vereinschefin des Eichhörnchen Notrufs, Claudia Schäfer aus Dorsten (Nordrhein-Westfalen), so. Vor neun Jahren hatte sie Eichhörnchen gefunden: „Ich wusste nicht wohin damit, habe viele Leute angerufen – Tierärzte, Zoos, Wildparks. Das war an einem Wochenende und keiner wollte mein Hörnchen haben.“ Schließlich habe sie den Notruf gewählt und Tipps erhalten, wie sie den Findling am Leben erhalten kann. Eine Aufzuchtstation gab es damals in der Nähe ihres Wohnortes nicht. Schäfer hat gezögert, ob sie auch päppeln will: „Das macht man nicht einfach mal so, das ist eine ähnliche Verantwortung wie Haustiere anschaffen, deshalb habe ich lange überlegt“, erinnert sich die 49-Jährige.

Seither hängt sie an den Hörnchen wie diese an ihr. Faszinierend findet sie vor allem, dass sich Eichhörnchen innerhalb von ein paar Wochen komplett auf den Menschen einlassen: „Du bis mein bester Freund, meine Mama und mein Spielgefährte“, beschreibt sie die Sichtweise ihrer tierischen Pfleglinge. Mit dem Auswildern sei die Nähe aber schnell vorbei, dann würden sich Hörnchen binnen kurzer Zeit abnabeln und wieder ganz normale Wildtiere werden.

Auch in der Region gibt es Auffangstationen vom Eichhörnchen Notruf. Im Raum Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen ist die nächste Station in Sandhausen. Südhessische Finder können die Tiere in Frankfurt oder Bad König abgeben. Auch in Billigheim bei Mosbach gibt es eine Auffangstation. Das erklärte Stefanie Buchholz vom Beratungstelefon auf Anfrage. (mit jor)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.10.2018