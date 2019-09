Nirgends ist es so lebenswert wie in Wien

Wien.Wien ist nach einem Ranking des britischen Wirtschaftsmagazins „Economist“ erneut die lebenswerteste Stadt der Welt. Die österreichische Hauptstadt liege damit wie bereits 2018 vor der australischen Metropole Melbourne. Das geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten Ranking hervor. Das Magazin hat 140 Metropolen weltweit nach Faktoren wie Sicherheit, Infrastruktur, Kulturangebote, Gesundheitsversorgung sowie Umwelt verglichen. Im Ranking folgen nach Wien und Melbourne noch Sydney, die japanische Stadt Osaka und die drei kanadischen Städte Calgary, Vancouver und Toronto. Auf dem Bild fährt ein Fiaker in der Wiener Innenstadt an der Hofburg vorbei. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.09.2019