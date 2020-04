„Normale“ Ferien kaum vorstellbar

Nicht nur der Pariser Eiffelturm lockt viele Touristen nach Frankreich. © dpa

Paris.Kann es für deutsche Frankreich-Liebhaber in diesem Sommer Crêpes in der Bretagne geben? Fischsuppe in Marseille? Zwar wird die Ausgangssperre ab 11. Mai schrittweise aufgehoben, und ab diesem Datum sollen auch wieder Schulen und Kindertagesstätten öffnen. Doch das gilt nicht für Restaurants, Hotels, Cafés und Museen.

Präsident Emmanuel Macron hat angekündigt, die außereuropäischen Grenzen „bis auf weiteres“ geschlossen zu halten. Was innerhalb des Schengen-Raums entschieden wird, dürfte wohl von der Entwicklung der Pandemie abhängen. In Frankreich warnt das renommierte Pasteur-Institut sogar vor einer zweiten Infektionswelle.

„Wir befinden uns in einer Phase absoluter Ungewissheit“, sagte Jean-François Rial, Vize-Präsident der Gewerkschaft für große Reiseveranstalter. „Wir wissen nicht, wann es mit dem Reisen wieder losgehen kann, vielleicht innerhalb Europas in diesem Sommer, vielleicht nicht unbedingt alle Länder.“ Olivier Véran verkündete, er glaube nicht an „normale Ferien“ in diesem Jahr. Dennoch ermunterte er die Franzosen, diese im eigenen „schönen Land“ zu machen. Ist eine Reise nach Frankreich damit auch für Deutsche denkbar? Noch ist der Transport massiv eingeschränkt. Doch ab Juli will Air France sein stark reduziertes Flugprogramm auf 30 Prozent seiner Kapazitäten steigern, die Bahngesellschaft SNCF plant mit der vollständigen Wiederaufnahme des Fernverkehrs bis zum Sommer.

