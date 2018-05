Notdienst-Skandal empört Frankreich

Anzeige

Paris/Straßburg.Normalerweise melden sich Menschen beim Notruf, um Hilfe zu bekommen. Doch in den vergangenen Tagen mehren sich Droh-Anrufe gegen eine Notdienst-Stelle in Frankreich, deren Name in einen Skandal verwickelt ist. Ein Mitarbeiter hat nun Klage eingereicht.

Hintergrund ist ein Fall, der sich im Dezember vergangenen Jahres ereignete und vor wenigen Tagen ans Licht kam. In den letzten Stunden ihres Lebens erhielt Naomi Musenga keine Hilfe – sondern erntete Häme. Die 22-Jährige, die in einem Krankenhaus in Straßburg starb, hatte unter heftigen Schmerzen einen Notfall-Dienst angerufen. Groß ist die Empörung in Frankreich, seit die Aufnahme des Gesprächs auf der Internet-Seite des Regionalmagazins „Heb’di“ veröffentlicht wurde.

„Hallo. . . helfen Sie mir. . .“, hauchte Naomi Musenga in den Hörer. „Gut, also wenn Sie mir nicht sagen, was los ist, lege ich auf, ja?“, erwiderte die Telefonistin. „Ich habe. . . ich habe. . . Madame, ich habe große Schmerzen im Bauch. . .“, antwortete Naomi Musenga. Sie solle einen anderen Ärzte-Notdienst namens SOS Médecins anrufen, empfahl ihr die Servicekraft. „Ich kann nicht. . . Ich werde sterben.“