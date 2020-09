Notfall im Kölner Dom

Blick auf den Kölner Dom. © dpa

Köln.Eine Frau ist im Südturm des Kölner Doms kollabiert und musste aus 45 Metern Höhe abgeseilt werden. Die Besucherin hatte am frühen Samstagabend in einem Vorraum des Glockenstuhles einen medizinischen Notfall erlitten, wie die Feuerwehr Köln am Sonntag mitteilte. Die Einsatzkräfte konnten sie nach Absprache mit einem Notarzt nicht durch das enge Treppenhaus ins Freie bringen.

Daher schufen sie eine Konstruktion aus zahlreichen Karabinern, Spezialgeräten und mehr als 100 Metern Seil am eisernen Dachstuhl. Mit einer Korbtrage wurde die laut Feuerwehr etwa 30 Jahre alte Frau schließlich abgeseilt und in ein Krankenhaus gebracht. Über das genaue Alter und den Gesundheitszustand der Frau sagte ein Sprecher am Sonntag nichts.

Laut der Feuerwehr werden solche Rettungsaktionen regelmäßig geübt. So sei das Abseilen eines Patienten zufälligerweise erst am Tag zuvor trainiert worden. dpa

