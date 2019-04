Notre-Dame weitgehend stabil

Paris.Die schwer brandgeschädigte Kathedrale Notre-Dame in Paris ist nach Auskunft des französischen Kulturministers „fast gerettet“. Es gebe zwar noch einige Schwachstellen am Gewölbe, insgesamt seien das aber „großartige Neuigkeiten“, sagte Franck Riester bei einer Konzertgala für den Wiederaufbau. Gleichzeitig warnten französische Kulturerbe-Experten in einem offenen Brief, dass Denkmäler im ganzen Land von Verfall bedroht seien.

Experten schlagen Alarm

Kulturminister Riester betonte rund eine Woche nach dem Brand, dass alle sensiblen Teile in dem berühmten Gotteshaus mittlerweile gesichert und stabilisiert worden seien. Er kündigte außerdem an, den Brandschutz in den vielen staatlichen Kathedralen Frankreichs zu überprüfen. „Aber ich widerspreche dem Zusammenhang, den einige Leute zwischen angeblich zu wenig Investitionen des Staates und dem Ausbruch des Brandes herstellen“, betonte Riester in einem Interview der Zeitung „Le Figaro“. Zahlreiche Fachleute sehen allerdings große Mängel in der Finanzierung von Kulturdenkmälern und fordern mehr Engagement von der Regierung. „Seit Jahrzehnten zieht sich der Staat politisch und finanziell aus dem Erbe zurück“, kritisierten die Unterzeichner der Stellungnahme.

Mit Blick auf den Wiederaufbau von Notre-Dame mahnten sie Präsident Emmanuel Macron und die Verantwortlichen zu Sorgfalt. „Es wäre schade, wenn Notre-Dame de Paris Jahre nach Beendigung der Arbeit Mängel aufweisen würde.“ Das würde bei den Franzosen und in der Welt auf komplettes Unverständnis stoßen. Macron hatte kurz nach dem Brand angekündigt, die Kathedrale innerhalb von fünf Jahren wiederaufzubauen – und zwar schöner als zuvor. In Frankreich wird gestritten, ob die Kathedrale originaltreu oder im modernen Stil wiederaufgebaut werden soll. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 23.04.2019