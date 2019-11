Nürnberger Christkind tritt seinen Dienst an

Nürnberg.Mit Trompetenfanfaren, Chorgesang und dem Prolog des Christkinds hat der weltberühmte Nürnberger Christkindlesmarkt am Freitag begonnen. Tausende Besucher lauschten am Abend bei sternenklarem Himmel den Worten des Christkinds auf der Empore der Frauenkirche. Im traditionellen weißen Gewand mit goldenen Flügeln und prächtiger Lockenmähne sprach die 17-jährige Benigna Munsi das mehrstrophige Weihnachtsgedicht. Zusammen mit dem Dresdner Striezelmarkt ist der Nürnberger Christkindlesmarkt einer der ältesten Weihnachtsmärkte in Deutschland. dpa

