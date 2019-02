Nur 6,88 Millionen sahen „Tatort“

Berlin.Es war ein ungewöhnlicher „Tatort“, aber nicht mit ungewöhnlich guten Zuschauerzahlen: Im Schnitt 6,88 Millionen verfolgten am Sonntag ab 20.15 Uhr im Ersten, wie Ulrich Tukur als LKA-Kommissar Felix Murot bei der Geiselnahme in einer Bank mit dem Geiselnehmer verhandelt und dabei erschossen wird. Erst scheint alles nur ein Alptraum zu sein, dann wiederholt sich die Szene immer wieder in Variationen. „Murot und das Murmeltier“ hatte einen Marktanteil von 19,4 Prozent. Für den „Tatort“, der regelmäßig auf mehr als zehn Millionen Zuschauer kommt, aber alles andere als ein Rekordwert. Auch den „Polizeiruf 110“ aus Magdeburg eine Woche davor hatten 7,84 Millionen (21,4 Prozent) eingeschaltet – deutlich mehr. Die Castingshow „The Voice Kids“ auf Sat.1 erreichte zum Start der neuen Staffel am Sonntag 2,80 Millionen (8,9 Prozent). dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.02.2019