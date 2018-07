Nur Ja heißt Ja – neues Sex-Gesetz in Schweden

Anzeige

Stockholm.Die Stimmung im Schlafzimmer muss merkwürdig sein. Heiße Küsse, wandernde Hände – und dann holt ein Partner das Telefon raus. Die App geöffnet, eine digitale Unterschrift unter „Ja, ich will“ – und weiter geht’s unter der Bettdecke. So oder so ähnlich muss sich Anwältin Baharak Vaziri Geschlechtsverkehr in Schweden bald vorstellen. Ihre App „Libra“ ist als Unterstützung für das neue „Einverständnis-Gesetz“ zu Sex und Vergewaltigung gedacht – und erntet bereits in den ersten Tagen Spott und offizielle Beschwerden.

Das neue Gesetz, das seit gestern in Kraft ist, ist auch ohne die App umstritten. Es folgt dem Grundsatz, dass Sex freiwillig sein muss. Beide Partner müssen ihm erkennbar – verbal oder nonverbal – zustimmen. Alles andere wird als Vergewaltigung gewertet, auch wenn sich der Partner nicht körperlich wehrt oder Nein sagt. Passivität soll nicht länger als stilles Einverständnis interpretiert werden können.

Mehr Verurteilungen erwartet

Doch wie das Einverständnis gegeben und im Zweifel auch vor Gericht nachgewiesen werden kann, ist hoch umstritten. Reichen beispielsweise Küsse aus als Zeichen der Zustimmung? Um ganz sicher zu sein, höhnten manche, müsse man eigentlich einen Vertrag unterschreiben. Die „Libra“-App macht diesen ursprünglich satirischen Vorschlag zur Realität. „Sie soll zum Nachdenken anregen“, erläuterte Vaziri im schwedischen Fernsehen. „Man soll sich vergewissern, dass es ein Einverständnis gibt, danach fragen. Denn das ist genau das, was das neue Gesetz fordert.“