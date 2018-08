Ohrfeige gegen Frau löst Riesen-Aufschrei aus

Anzeige

„Es geht um Freiheit“

„Er ist nicht der Einzige. Belästigungen gehört zum Alltag“, schrieb sie. „Diese Männer, die glauben, dass auf der Straße alles erlaubt ist, die sich erlauben, uns zu erniedrigen und die es nicht ertragen, dass man sich darüber empört, das ist untragbar.“ Sie habe Klage eingereicht, inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft. Frauen könnten sich draußen nicht in Sicherheit fühlen, so Laguerre. Deshalb habe sie entschieden, nicht still zu bleiben, sondern die Gewalttat öffentlich zu machen –auch wenn die starke öffentliche Reaktion und die vielen Solidaritätsbekundungen sie überwältigten.

Auch die Staatssekretärin für die Gleichstellung von Frauen und Männern, Marlène Schiappa, hat inzwischen reagiert und die 22-jährige Studentin für ihren Mut gelobt. „Es geht um die Freiheit der Frauen, sich frei im öffentlichen Raum zu bewegen“, sagte Schiappa. Gerade wurde das bestehende Gesetz, das eine Gewalttat wie jene gegen Laguerre bereits sanktioniere, verschärft, ab Herbst dürften die ersten Strafen fällig werden: „Wir senken die Toleranzgrenze.“ So können künftig bereits sexistische Kommentare oder Pfiffe mit einer Geldstrafe von 90 bis 750 Euro geahndet werden, die bei besonders gravierenden Fällen – wie bei Wiederholungstätern, Minderjährigkeit des Opfers oder gemeinschaftlicher Belästigung – sogar 3000 Euro erreichen können. „Es kann nicht einen Polizisten für jede Frau geben“, so Schiappa. „Es geht darum, ein soziales Verbot festzulegen und es pädagogisch zu begleiten.“ Einer Studie des nationalen Forschungsinstitutes Ined zufolge wurden fast alle Französinnen bereits Opfer von verbalen oder tätlichen Belästigungen in der Öffentlichkeit und ein Viertel der Frauen in Frankreich Opfer sexueller Gewalt.

