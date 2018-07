Opfer spricht von brutaler Polizeigewalt

Anzeige

Bonn.Ein israelischer Hochschullehrer aus den USA erhebt schwere Vorwürfe gegen die Bonner Polizei: Sie habe ihn nicht nur mit einem judenfeindlichen Angreifer verwechselt und blutig geschlagen, sondern danach auch versucht, ihn von einer Beschwerde abzuhalten.

Mitte der Woche war Jitzchak Jochanan Melamed in Bonn von einem jungen Deutschen mit palästinensischen Wurzeln attackiert worden. Der Angreifer hatte dem 50-Jährigen nach Polizeiangaben mehrfach seine Kippa vom Kopf geschlagen und ihn geschubst und beleidigt. Zunächst hielt die alarmierte Polizei den Professor für den Täter. Als er auf ihre Zurufe hin nicht stehen geblieben sei und sich gewehrt habe, hätten ihn Polizisten überwältigt, fixiert und ihm ins Gesicht geschlagen, teilte die Polizei mit. „Ein schreckliches und bedauerliches Missverständnis“, sagte die Bonner Polizeipräsidentin Ursula Brohl-Sowa.

Der Darstellung der Polizei widerspricht der Philosophie-Professor: „Ich war nicht zu 100, sondern zu 500 Prozent passiv“, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Polizisten seien sofort auf ihn losgegangen, er habe kaum noch atmen, geschweige denn Widerstand leisten können. Er habe nur gerufen, dass er der Falsche sei. Die Beamten hätten ihm die Hände mit Handschellen auf dem Rücken gefesselt und ihn dutzende Male ins Gesicht geschlagen, sodass er blutete. Später habe ihn einer der Polizisten belehrt: „Don’t get in trouble with the german police!“ („Legen Sie sich nicht mit der deutschen Polizei an“). Auf der Wache hätten die Polizisten eineinhalb Stunden lang versucht, ihn von einer Beschwerde abzubringen.