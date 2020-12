Opfer werden immer jünger

Berlin.Zu der Party waren alle eingeladen, nur ein Mädchen der Klasse hatte nichts mitbekommen. Der Grund: Sie war nicht in dem Whatsapp-Chat, in dem das Fest verabredet wurde. Sie war dort nicht eingeladen, und ihre Kontaktanfrage wurde ignoriert. Ein klassischer Fall von Cybermobbing. Doch es geht noch schlimmer: peinliche Fotos, Beleidigungen und Erpressung, versendet via Smartphone. Die Corona-Pandemie und ihre Maßnahmen, die Kinder dazu zwingen, Kontakte und Aktivitäten noch mehr ins Netz zu verlegen, wirkt in puncto Cybermobbing wie ein Brandbeschleuniger.

Zwei Millionen Schüler betroffen

Schon jeder zweite Lehrer weiß von mindestens einem Fall von Cybermobbing an seiner Schule. Jeder sechste Schüler (17,2 Prozent) zwischen acht und 21 Jahren ist von Cybermobbing betroffen, das entspricht einem Anstieg von 2017 auf 2020 um 36 Prozent. Und bedeutet in absoluten Zahlen, dass zwei Millionen Schüler in Deutschland Opfer von Cybermobbing geworden sind.

Das ist das Ergebnis einer Studie, die das Bündnis gegen Cybermobbing zusammen mit der Techniker Krankenkasse (TK) erhoben hat. Für die Studie „Cyberlife III – Cybermobbing bei Schülerinnen und Schülern“ wurden von Februar bis November 2020 mehr als 6000 Eltern, Lehrer sowie Schüler befragt. Nach 2013 und 2017 ist das die dritte Untersuchung zum Cybermobbing.

Die Studie zeige ganz deutlich, „dass heute gezielter und härter gemobbt wird als noch vor drei Jahren“, sagt Uwe Leest, Vorstandsvorsitzender des Bündnisses gegen Cybermobbing. Nach den Tatmotiven gefragt, hätten die Schüler vor allem geantwortet: „Weil es die Personen verdient haben“ und „weil ich Ärger mit der Person hatte“, so Leest.

Mobbing an Schulen, also das systematische Ausgrenzen von Schülern über einen längeren Zeitraum, hat durch das Internet und durch Smartphones in den vergangenen Jahren eine neue Dimension erreicht. Und nach Aussage der befragten Eltern ist bereits jeder zehnte Grundschüler einmal Opfer von Cybermobbing geworden. Das heißt, die Opfer werden immer jünger.

Das verletzende Material oder die öffentliche Beleidigung können erhebliche körperliche und psychische Folgen haben. „Dazu gehören Ängste, Schlafstörungen und Depressionen. Gerade Kinder und Jugendliche sind emotional besonders verletzlich. Nicht selten leiden die Betroffenen noch jahrelang an den Spätfolgen“, sagte Dr. Jens Baas, Vorstandsvorsitzender der TK, bei der Präsentation der Studie.

Gesetz gefordert

Die Opfer fühlen sich verletzt, mehr als die Hälfte gab an, mit Wut auf das Mobben im Netz reagiert zu haben. Jeder Fünfte hat aus Verzweiflung auch schon zu Alkohol und Tabletten gegriffen. Jeder vierte Betroffene hat sogar schon an Selbstmord gedacht.

Das Bündnis gegen Cybermobbing gibt folgende Empfehlungen: Neben Schule und Eltern müsse auch die Politik Verantwortung übernehmen, das Bündnis fordert zum Schutz der Opfer ein „(Cyber)-Mobbinggesetz, das es in Österreich schon seit 2016 gibt“. Denn: „Es geht dabei auch um eine klarere Positionierung gegen die Täter, die bislang nur selten bestraft werden“, sagte Vorstandsvorsitzender Leest.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 03.12.2020