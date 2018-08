Opferfest beginnt

Muslime beten während des Opferfestes © dpa

Istanbul/Kairo.Für mehr als eine Milliarde Muslime weltweit hat gestern das Opferfest begonnen. Das Eid al-Adha genannte Fest ist das wichtigste im Islam und erinnert an die Bereitschaft Abrahams, einen seiner Söhne zu opfern, um Gott seinen Glauben zu beweisen. Zum Beginn der viertägigen Feier kamen die Gläubigen am Morgen in den Moscheen zusammen. Als Opfertiere werden vor allem Schafe geschlachtet. Ein Teil des Fleisches wird an Arme verteilt.

Viele Muslime besuchen ihre Familien oder nutzen das Fest für einen Kurzurlaub. In der türkischen Metropole Istanbul waren die Straßen gestern so leer und ruhig wie selten im Jahr. Die meisten Geschäfte blieben geschlossen. Viele türkische Unternehmen hatten ihren Mitarbeitern bereits den Montag als Brückentag freigegeben.

In der saudischen Stadt Mekka setzten mehr als 2,3 Millionen Gläubige gestern die Wallfahrt Hadsch mit der symbolischen Steinigung des Teufels fort. Dazu warfen sie Kiesel auf Steinsäulen. dpa

