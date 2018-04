Ostern sieht im Norden weihnachtlich aus

Anzeige

Offenbach.An Ostern durch Tiefschnee stapfen: Während in der Rhein-Neckar-Region gestern zahlreiche Menschen ausgiebig die Sonnenstrahlen genossen, dürfte sich die Begeisterung über das Feiertagswetter andernorts in Grenzen gehalten haben: In Mecklenburg-Vorpommern sorgte ein Wintereinbruch am Wochenende für rekordverdächtige Schneehöhen.

35 Zentimeter wurden laut Deutschem Wetterdienst aus Gersdorf gemeldet, so viel wie in dem Bundesland seit 1970 in einem April nicht mehr. Besonders hart traf es einen Vogelpark in Marlow.

Probleme bei der Bahn

Vor allem entlang der Küste zwischen Wismar und Stralsund gingen dichte Schneeschauer nieder. Auf glatten Fahrbahnen kam es zu etlichen Unfällen – nach ersten Erhebungen der Polizei waren es landesweit mehr als 100 von Samstag bis Sonntagnacht. Das sei angesichts der extremen Schneemengen dennoch eine „überschaubare Zahl“ – „viele sind bei dem Blick aus dem Fenster wohl doch lieber zu Hause geblieben“, sagte ein Polizeisprecher in Rostock.