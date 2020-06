Otti Fischer hat geheiratet

Passau.Der Kabarettist und Schauspieler Ottfried Fischer (Bild) und seine Lebensgefährtin Simone Brandlmeier haben geheiratet – heimlich und mit nur wenigen Gästen. „Ich bin jetzt von meinem Gefühl her ein treu sorgender Ehemann“, sagte Fischer scherzend am Mittwoch.

Lediglich rund 20 enge Verwandte und Freunde waren dabei: Der 66-jährige Schauspieler („Der Bulle von Tölz“) und seine 17 Jahre jüngere Verlobte gaben sich am vergangenen Freitag in einem Standesamt in Passau das Ja-Wort. Eigentlich wollte das Paar das große Ereignis im Herbst feiern, doch dann kam alles anders. „Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagt die Braut, die sich am Telefon schon als „Simone Fischer“ meldet. „Die große Hochzeit sehen wir nicht dieses Jahr.“ dpa (Bild: dpa)

