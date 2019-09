O’zapft is! Wiesn startet

München.Die Bierzelte stehen und die Wetterprognose zum Wiesnstart in München an diesem Samstag ist perfekt: Oberbürgermeister, Festleitung, Wirte und Schausteller sehen dem größten Volksfest der Welt entspannt entgegen. Gut sechs Millionen Gäste aus aller Welt werden bis zum 6. Oktober auf der Theresienwiese (das Bild zeigt das Festgelände im Jahr 2015) erwartet. Das Wichtigste sei eine friedliche Wiesn, sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) vor dem Feststart. „Ich habe ein gutes Gefühl.“ Weniger Bürger als in den Vorjahren hätten sich im Vorfeld des Oktoberfestes an ihn gewandt. „Das ist ein gutes Omen für die Wiesn.“ dpa

