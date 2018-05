Parken in der zweiten Reihe soll teurer werden

Anzeige

Berlin.Für immer mehr Autofahrer und Lieferdienste ist es inzwischen selbstverständlich, kurz in der zweiten Reihe anzuhalten. Doch dadurch können andere Verkehrsteilnehmer wie Radfahrer erheblich gefährdet werden. Die Länder machen deshalb jetzt Druck auf das Bundesverkehrsministerium, auch die Bußgelder für das „Zweite-Reihe-Parken“ deutlich zu erhöhen. So hofft man, das Phänomen wieder einzudämmen.

Wenn Autofahrer grob gefährlich handelten, so der Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, Hamburgs Senator Frank Horch (parteilos), im Gespräch mit dieser Zeitung, müssten sie grundsätzlich härter bestraft werden. Das könne abschrecken. Einen entsprechenden Beschluss hatte das Ministergremium kürzlich getroffen. Die Forderung, so Horch weiter, betreffe auch den ruhenden Verkehr - also parkende Autos. „Es geht hier aber nicht um eine abgelaufene Parkuhr oder Ähnliches, keine Abzocke“, so der Senator. Sondern um Autofahrer, die ihren Pkw auf dem Fahrradweg abstellen, die Kreuzungen oder Rettungswege blockieren oder aber durch das Parken in der zweiten Reihe andere in Gefahr bringen.

Bislang liegt die Strafe hier meist lediglich bei 20 Euro. Wie hoch das Bußgeld künftig sein soll, ist noch offen. Die Grünen fordern schon länger eine härtere Gangart gegen parkende Gefährder. „Parken in der zweiten Reihe ist kein Kavaliersdelikt, es schränkt andere Verkehrsteilnehmer massiv ein und stellt für Radfahrer eine erhebliche Gefahr dar“, so die Verkehrsexpertin der Bundestagsfraktion, Daniela Wagner. „Auch das Blockieren von Feuerwehrzufahrten oder Behindertenparkplätzen geht gar nicht.“ Sie begrüße daher den Vorstoß der Länder „ausdrücklich“. Angesichts der bislang niedrigen Strafzahlung sei das Abschreckungspotenzial nicht gegeben, „das muss sich endlich ändern“, betonte Wagner.