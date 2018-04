Passagiere heben nur in Gedanken ab

Anzeige

Tokio.Für knapp 50 Euro von Tokio nach Paris fliegen – das japanische Unternehmen „First Airlines“ macht es möglich. Allerdings verlassen die Passagiere nie den Boden, sie erleben die zweistündige Reise nur in der Virtuellen Realität (VR). Maximal zwölf Gäste sitzen in einem Raum, der dem Inneren eines Flugzeuges nachempfunden ist. Die Airbus-Sitze sind originalgetreu, und ehe es losgeht, erklären ebenfalls originalgetreu gekleidete „Flugbegleiter“ die üblichen Sicherheitsbestimmungen. Dann setzen die Reisenden ihre VR-Brillen auf und heben wahlweise ab nach Paris, Rom, New York oder Hawaii. Am Ziel angekommen, wartet eine virtuelle Städte-Tour auf die Touristen.

„Für mich ist es schwierig, zu reisen. Es ist teuer und zeitaufwendig“, sagt „First Airlines“-Manager Hirokai Abe. Das scheint auch anderen so zu ergehen: Die Reisen von „First Airlines“, seit 2016 auf dem Markt, sind nach eigenen Angaben immer ausgebucht. „Wir haben vor allem viele ältere Gäste, die gerne nach Übersee fliegen würden, das wegen gesundheitlicher Einschränkungen aber nicht können“, so Abe.

Während des Fluges, der von Motorengeräuschen und Ansagen des Bordpersonals begleitet wird, erhalten die Reisenden ein Vier-Gänge-Menü, jeweils abgestimmt auf das Ziel: Auf dem USA-Trip etwa gibt es New Yorker Käsekuchen, Rom-Reisenden wird Tiramisu serviert. Nach zwei Stunden sind sie zurück – in der Realität, in der sie weder Koffer schleppen noch in langen Schlangen an der Passabfertigung warten müssen.