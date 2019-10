Passanten angefahren

Oslo.Ein gestohlener Krankenwagen steuert mitten in Oslo auf eine Mutter mit zwei kleinen Kindern und ein älteres Ehepaar zu. Es ist ein Schock am Dienstagmittag in der norwegischen Hauptstadt. Mehrere Menschen werden verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Einer der mutmaßlichen Täter, ein 32-Jähriger, wird von den Ermittlern schnell gestoppt. Einer Frau gelingt zunächst die Flucht, später verkündet die Polizei auch ihre Festnahme.

Die beiden Verdächtigen stammen aus Norwegen und waren der Polizei bekannt. Dem Mann werde versuchter Mord vorgeworfen, der 25 Jahre alten Frau Waffenbesitz. Möglicherweise flüchteten die beiden, weil sie Drogen bei sich hatten. Die Polizei fand später Waffen und Drogen in dem Krankenwagen.

Die Sanitäter waren nach Angaben der Polizei zu einem Einsatz im Norden der Stadt gerufen worden. Kurz darauf wurde der Krankenwagen gekapert – offenbar von dem Mann, der mit dem Fahrzeug später mehrere Menschen anfuhr. Eine Frau und sieben Monate alte Zwillinge wurden verletzt. Ein älteres Ehepaar konnte noch zur Seite springen. Völlig offen blieb zunächst, was das Motiv gewesen sein könnte. Zeugen schilderten, dass der Fahrer den Krankenwagen womöglich absichtlich auf den Gehweg steuerte. dpa

