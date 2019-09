Patientendaten ungeschützt im Netz

Medizinische Daten sind auf offen zugänglichen Servern gelandet. © dpa

München.Sensible medizinische Daten von Millionen Patienten weltweit standen auf offen zugänglichen Servern im Netz, teils über Jahre hinweg. Wie der Bayerische Rundfunk berichtete, stammen mehr als 13 000 der Datensätze aus Deutschland von mindestens fünf verschiedenen Server-Standorten. Zu den Daten gehören Brustkrebs-Screenings, Wirbelsäulenbilder und Röntgenaufnahmen. Der größte Teil der Datensätze entfalle auf Patienten aus dem Raum Ingolstadt und Kempen in Nordrhein-Westfalen.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik BSI wurde von IT-Sicherheitsforschern darüber informiert und hat die betroffenen Einrichtungen davon in Kenntnis gesetzt, teilte die Behörde am Dienstag mit. Es lägen keine Erkenntnisse vor, dass die Daten tatsächlich in krimineller Absicht abgeflossen seien. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mahnte höchste Datenschutzvorkehrungen an. Für die Speicherung von Patientendaten seien jederzeit höchste Schutzstandards zu garantieren, sagte Spahn. Dies gelte für jede Arztpraxis, jede Apotheke, jedes Krankenhaus und für Dienstleister.

Nach den Recherchen des BR mit der US-Investigativplattform ProPublica sollen in rund 50 Ländern von Brasilien über die Türkei bis Indien 16 Millionen Datensätze offen im Netz stehen. Besonders betroffen seien Patienten aus den USA. „Allein bei einem einzelnen Anbieter für radiologische Untersuchungen lagen mehr als eine Million Datensätze von Patienten vor“, heißt es in dem Bericht weiter. dpa

