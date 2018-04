Pechtag bringt oft Glück

Anzeige

Starrummel: Freitag, 13. April im Jahr 1962. Hamburg steht Kopf. In der Großen Freiheit 39 auf St. Pauli öffnet der Star-Club seine Pforten. Schon am Premierenabend hat der Besitzer ein glückliches Händchen: Er engagiert die Beatles – kurz darauf Weltberühmtheiten. Später zieht es Rock’n’Roll-Größen wie Jimmy Hendrix, Fats Domino, Chuck Berry, Little Richard und Bill Haley in den weltberühmten Club.

Rutschiges Parkett: Der 13. Mai 1927 geht als Schwarzer Freitag in die Geschichte der Berliner Börse ein: Die Kurse stürzen ab und bringen Hunderte Anleger um ihr Vermögen. Auch in Wien ist es um Freitag, den 13., nicht gut bestellt: Im April 1956 zerstört an diesem Tag ein Großbrand den prächtigen Wertpapierbörsensaal.

Schiffshavarie: Die „Costa Concordia“ rammt am Freitag, 13. Januar 2012, nahe der Insel Giglio einen Felsen und kentert. 32 Menschen sterben. Kapitän Francesco Schettino hatte sich selbst gerettet, obwohl noch Tausende auf dem Kreuzfahrtschiff festsaßen. dpa

