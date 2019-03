„Peppa Wutz“ von Feuerwehr gerügt

London.Die Londoner Feuerwehr hat der britischen Kinderserie „Peppa Pig“, auf Deutsch „Peppa Wutz“, Sexismus vorgeworfen. Auslöser dafür war eine Episode der Zeichentrickserie, in der von „Feuerwehrmännern“ statt von „Feuerwehrleuten“ die Rede war. Das rügten die Rettungskräfte gestern auf Twitter: Die Verwendung von veralteter und geschlechtsstereotypischer Sprache halte junge Mädchen davon ab, später einmal Teil der Feuerwehr zu werden. Lob dagegen hatte die Londoner Feuerwehr für die Macher der „Barbie“ übrig. Unter ein Foto der Puppe in goldener Feuerwehruniform schrieben die Rettungskräfte: „Sie hilft Mädchen und Jungen dabei, sich vorzustellen, was sie alles erreichen können.“ dpa

