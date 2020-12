Hamburg/Mannheim.Als „Podcast des Jahres“ hat Apple Podcast das Format von Micky Beisenherz ausgezeichnet. Mit dieser Redaktion sprach er über Perspektivenvielfalt, Twitter und seine Gäste.

Herr Beisenherz, mit Ihrer Platzierung haben Sie sogar Virologe Christian Drosten und sein „Coronavirus-Update“ abgehängt. Wie sticht man den gefragtesten Mann des Jahres aus?

Micky Beisenherz: Temporär habe ich ihn vielleicht mal für ein, zwei Tage abgehängt, aber auch nur in der Podcastsektion. Es ist aber schön, dass ich mal eine Alternative bieten konnte. Wobei ich mich ganz und gar nicht für die virologische Alternative halte, ganz im Gegensatz zu einem nicht unwesentlichen Teil der Deutschen. Wenn Christian Drosten dieses Jahr das Steak ist, dann bin ich gerne die Salatbeilage.

Im Podcast greifen Sie vom internationalen Qualitätsmedium bis zum Boulevardblatt verschiedenste Quellen auf. Ist Perspektivenvielfalt der Schlüssel zum Erfolg?

Beisenherz: Ich glaube schon. Die Themenvielfalt ohnehin, da wir ja zwischen den harten Fakten, den mitunter auch wirklich bedrückenden Themen, und dem Frohsinn und dem herzlich Banalen immer wieder hin und her tänzeln. Das ist glaube ich etwas, was das Publikum sehr schätzt, weil das ja auch letzten Endes die Realität abbildet. Den Perspektivwechsel finde ich wahnsinnig wichtig. Ich möchte jetzt gar nicht von der Verrohung der Debattenkultur anfangen, aber ich halte es generell für sehr wünschenswert, dass in einem Medium wie unserem Menschen stattfinden wie beispielsweise Stephan Anpalagan, aber auch Jan Fleischhauer, genauso wie Eva Schulz oder Ulf Poschardt. Ich finde, diese Mischung macht es dann schon interessanter. Und dass dann auch mal der eine oder andere Teil unseres Publikums entsetzt abwinkt, weil eine Person dabei ist, die man vielleicht nicht so schätzt und es sich vielleicht trotzdem anhört, wie deren Ansicht auf die Nachrichtenlage ist, nehme ich mehr als nur billigend in Kauf, das ist sehr gewünscht.

Sie sind auf Twitter sehr aktiv. Wie verhindern Sie, in eine Filterblase zu geraten?

Beisenherz: Ich habe mir grundsätzlich bei Twitter und auch bei Facebook ein sehr breites Einzugsgebiet aufgebaut. Ich folge sowohl Menschen, die mitte-links aber auch mitte-rechts sind und mache eben nicht das, was in den sozialen Netzwerken viele Menschen machen, für die es inzwischen eine Art Qualitätsmerkmal ist, Menschen zu blockieren oder Meinungen proaktiv zu ignorieren, die nicht der eigenen entsprechen. Das halte ich grundsätzlich für extrem falsch und ungesund und das verändert natürlich auch total den Blick auf die Themenlage. Ich versuche es zu vermeiden, mit Scheuklappen durch die Gegend zu rennen. Und ich bin im Analogen sehr viel unterwegs. Es interessiert mich, was ein Freund von mir bei einem Bier auf der Terrasse in Castrop-Rauxel zur Themenlage in Deutschland zu sagen hat. Ich möchte wissen, was mein Cousin, der Polizist ist, zur Nachrichtenlage zu sagen hat. Ich will wissen, was ein Freund von mir, der Iraner ist, zum Thema Rassismusstudie zu sagen hat. Das sind sehr viele Perspektiven auf dasselbe Thema.

Wie finden Sie die Balance zwischen Nachrichten und Unterhaltung? Und wie stark hängt das mit Ihren Gästen zusammen?

Beisenherz: Ich finde das extrem gewinnend, vor allem, wenn der Wechsel innerhalb einer Woche geschieht. Stellen wir uns vor, ich habe zum Beispiel am Montag Tommi Schmitt zu Gast, der als kluger Kopf, der er ist, natürlich ganz klar der Unterhaltungsbranche zuzuordnen ist, und am Mittwoch beispielsweise die Schriftstellerin Jagoda Marinic, das finde ich wahnsinnig spannend. Die Nachrichtenlage von Montag bis Mittwoch verändert sich ja oft nicht dramatisch, aber wenn wir Montag eher den humoristischen Blick auf die Themen und am Mittwoch eher den philosophischen/journalistischen Blick auf die Themenlage werfen, kriegt unsere Hörerschaft immer wieder einen anderen Zugang zu den ja oft gleichen Themen. Das empfinde ich als wahnsinnigen Gewinn. Wir Menschen sehnen uns doch danach, ganz neue Perspektiven zum immer gleichen Thema zu bekommen und das versuchen wir zu liefern. Und was den Spagat zwischen Unterhaltung und Nachrichten angeht, liegt darin der Schlüssel zum Erfolg dieses Formates. Die Nachrichten sind ja oft bedrückend. Aber wenn zwei Menschen, die sich der Ernsthaftigkeit der Situation bewusst sind, sie leichtfüßig und gut gelaunt präsentieren, dann ist das für den Menschen, die den Podcast hören, auch immer etwas erleichterndes, weil sie merken: „Wenn die beiden das so einigermaßen fröhlich kommentieren können, dann kann ich das auch mit einer gewissen Leichtigkeit.“ Und so startet man etwas entspannter in den Tag.

Info: Lange Version unter morgenweb.de/vermischtes

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.12.2020