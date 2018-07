Pflastersteine: Kulturgut oder Stolperfalle?

Rom.Rom ist mit Geschichte so überladen, dass man hier sogar über Pflastersteine streiten kann. Die einen halten die sogenannten Sampietrini für ein unersetzliches Kulturgut. Für ihre Gegner ist der uralte Straßenbelag nichts als ein Symbol ewigen Stillstands. Man muss nur einmal bei Regen mit dem Mofa über die Piazza Venezia in Rom gefahren sein, um die Gegner zu verstehen. Die Steine werden so

...

Sie sehen 15% der insgesamt 2807 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.01.2015