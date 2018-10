Pflegeküken für schwule Pinguine

Sydney.Ein schwules Pinguinpärchen in Australien sorgt jetzt gemeinsam für ein Pflegeküken. Das berichtete gestern der Sea-Life-Zoo in Sydney auf seiner Webseite. Demnach hatten die zwei männlichen Eselspinguine Sphen und Magic während der Paarungszeit genau wie ihre heterosexuellen Artgenossen begonnen, Kieselsteine für den Nestbau zu sammeln. Darauf gaben Zoomitarbeiter dem Paar eine Ei-Attrappe, um zu sehen, ob sie es bebrüten würden. Als das funktionierte, bekamen sie ein echtes Ei von einem Pinguinpaar, das zwei Eier hatte. Schließlich schlüpfte am 19. Oktober das gut 90 Gramm schwere Küken Sphengic. „Wir lieben es, den stolzen Eltern dabei zuzusehen, wie sie ihr Küken verhätscheln und sich darum kümmern“, sagte die Chefin der Pinguinabteilung des Zoos, Tish Hannan. dpa

